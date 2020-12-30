В Тюменской области фиксируется падение цен на сахар и подсолнечное масло

В Тюменской области на 7% снизились цены на сахар и на 2% - на подсолнечное масло. Падение цен зафиксировано в более чем тысяче магазинов региона, сообщила директор департамента потребительского рынка Тюменской области Александр Сидоров.

По ее словам 1 кг сахара стоит 46 руб., а 1 л масла – 110 руб. На данный момент продолжается работа с несетевой розницей и оптовыми поставщиками, а цены на социально значимые продовольственные товары в розничной сети находятся на постоянном контроле.

Помимо этого Сидоров также заявил, что до конца первого квартала 2021 г. департамент потребительского рынка продолжит мониторинг цен по 32 наименованиям товаров. При выявлении фактов необоснованного роста или завышения цен будут приняты соответствующие меры.