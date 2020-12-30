Аксенов: Крым от туристов закрывать не будем

Закрывать въезд в Крым для туристов власти не намерены, это не даст "глобального плюса", заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, по тем регионам, где не было курортного сезона, динамика еще хуже. "Так что мы видим, что это точно не влияет на ситуацию", - цитирует Аксенова Regnum.

Ранее власти Крыма ограничили работу фудкортов и зон общепита в торговых центрах. Эта мера будет действовать до середины января. Кроме того, работодателям запрещено устраивать корпоративы на рабочем месте. Также под запретом ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия в ТЦ.