Штормовое предупреждение: в Новосибирске год начнется с аномальных холодов

С 1 по 6 января 2021 года в Новосибирске и по области ожидаются аномальные холода. По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", температура опустится ниже 35 градусов, местами – до 40 градусов и ниже.

"Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей", - предупредили в областном главке МЧС.

Спасатели рекомендуют воздержаться от пребывания на улице, несмотря на праздничные дни. Особенно это относится к детям и пожилым людям.