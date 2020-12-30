30 Декабря 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
дорога Сургут – Лянтор (2018) | Фото: admhmao.ru

Югра получит дополнительные средства на развитие дорожной сети

Бюджету Ханты-Мансийского автономного округа в течение 2021-2023 годов ежегодно будет предоставляться 80 млн руб. из федеральной казны.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, об этом говорится в распоряжении правительства РФ. Средства будут направляться на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Сургуте.

Данные системы позволят полностью автоматизировать процессы управления дорожным хозяйством в городских агломерациях автономного округа.

Ранее стало известно, что подрядчик сдвинул сроки сдачи обхода Чусового.

Напомним, обход должны были сдать в четвертом квартале 2019 г. Общая стоимость строительства ранее оценивали в 2,77 млрд руб., из них 838,8 млн руб. из федерального бюджета. В 2018 г. объект обещали сдать на полгода раньше срока.

Обход города – трасса в Чусовском районе, часть автодорожного коридора Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск.

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Югра получит дополнительные средства на развитие дорожной сети

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Теги: Югра, дороги



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