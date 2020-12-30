Югорские школьники будут получать компенсацию за питание в случае использования дистанционных форм обучения

В Югре утвердили изменения в порядок обеспечения школьников региона питанием.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве ХМАО, соответствующее постановление было принято в ходе очередного заседания под председательством губернатора Натальи Комаровой.

По ее словам, необходимость корректировки связана с заменой социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания обучающимся льготных категорий на денежную выплату при переходе на дистанционную форму обучения со 2 сентября текущего года.

Как отметила Комарова, норма будет действовать независимо от установления или отмены режима повышенной готовности.

В соответствии с принятым решением стоимость одного дня питания на каждого обучающегося увеличивается более чем на 100 руб.

Ранее Михаил Мишустин раскритиковал регионы, в которых остаются школы без бесплатного горячего питания. Напомним, в этом году субсидии сначала выделили для школ, в которых все было подготовлено к организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов, а потом к ним присоединили (по распоряжению Путина) еще и те, которые по тем или иным параметрам не успел подготовиться.