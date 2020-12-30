Россельхознадзор разрешил ввоз узбекских и азербайджанских томатов

Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года ввоз томатов с 34 узбекских и 15 азербайджанских предприятий.

По данным ведомства, речь идет о тех компаниях, которые расположены на территориях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов (в Узбекистане) и южноамериканской томатной моли (в Азербайджане).

С 10 декабря Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения. В ведомстве говорили, что эта мера принимается в соответствии с международным законодательством по карантину и защите растений.