Из-за коронавируса в Югре не будет купания в проруби в праздник Крещения

Православный праздник Крещения Господня в Югре в этот раз пройдет без традиционных погружений в прорубь. От традиции решено отказаться из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом югорчанам сообщил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

"Дорогие братья и сестры, жители Богохранимой Югры, прислушаемся к рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях, ради нашего с Вами здоровья, побережем друг друга. Кто-то столкнулся уже в этом году с тяжелым недугом и погружение в холодные воды небезопасно. Тем, кто чувствует себя физически крепким и здоровым, тоже стоит поберечь себя, ведь человеческое здоровье — это хрупкий сосуд",— обратился он к православным.

При этом храмы будут открыты для прихожан. Югорчане смогут прийти в храм и набрать святой воды. Также в храмах будут проходить праздничные службы.