В возрасте 98 лет умер Пьер Карден

В возрасте 98 лет скончался известный модельер Пьер Карден.

Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью, кутюрье умер в одной из больниц в пригороде Парижа. Причины смерти не уточняются.

Карден - французский модельер итальянского происхождения. Начинал как театральный художник. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая.

В 2011 году Карден в интервью Wall Street Journal заявил о готовности продать свою промышленную группу за 1 млрд евро. СМИ отмечали, что империя Кардена оценивается банками только в 200 млн евро.