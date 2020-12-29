"Мегионнефтегаз" помог обновить оборудование в нижневартовском моногоспитале

"Славнефть-Мегионнефтегаз" оказал помощь Нижневартовской ОКБ, где действует один из ковидных моногоспиталей. Нефтяники профинансировали закупку медикаментов, оборудования, средств индивидуальной защиты для медиков, работающих в "красной зоне".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, поддержка регионального здравоохранения предусмотрена корпоративной программой по борьбе с распространением COVID-19.

"Программа "Антивирус" включает в себя как создание максимально безопасных условий труда на объектах компании, так и реализацию масштабных мер социальной поддержки, в том числе помощь региональному здравоохранению. Комплексный подход и продуманная организация этой работы показывают свою эффективность в борьбе с вирусом", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Ранее помощь была оказана Мегионской городской больнице – компания приобрела комплектующие для аппаратов ИВЛ, лабораторное оборудование, лекарства, а также крупную партию защитных масок, респираторов, антисептических и дезинфицирующих средств.

"Я хотел бы выразить искреннюю благодарность "Славнефть-Мегионнефтегазу" за поддержку югорских медиков в это непростое время", – отметил главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов. Он рассказал, что на выделенные нефтяниками средства учреждение, в частности, приобрело автоматический иммуноферментный анализатор, который позволяет повысить качество лабораторных исследований на антитела и антигены.