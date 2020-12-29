29 Декабря 2020
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Свердловским школьникам могут продлить новогодние каникулы

Ситуация с возможным продлением новогодних каникул школьникам Свердловской области все еще остается под вопросом. Как рассказал замгубернатора региона Павел Креков, оперативный штаб примет окончательное решение 6-7 января, основываясь на показателях заболеваемости и госпитализации свердловчан.

"Это будет зависеть от того, как мы все вместе отпразднуем и какие будут объективные показатели госпитализации, - заявил Павел Креков. – Ориентировочно - 6-7 января, примерно в эти даты мы определимся с началом учебного года. Желание начать очное обучение есть у всех, но мы будем ориентироваться на показатели".

Напомним, в начале декабря Павел Креков сообщил о том, что свердловских школьников, обучающихся в дистанционном режиме, не будут возвращать обратно в классы из-за ситуации с коронавирусом. Также он не стал исключать, что зимние каникулы для свердловских школьников будут продлены на незначительный срок.

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Свердловским школьникам могут продлить новогодние каникулы

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Теги: Креков, дистант, образование, школы, каникулы



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