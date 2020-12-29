Авиакомпанию "Уральские авиалинии" оштрафовали за отмену рейса: Симферополь – Пермь

Авиакомпанию "Уральские авиалинии оштрафовали за отмену нескольких рейсов, в том числе рейса - Симферополь – Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской транспортной прокуратуры".

Также отменяли рейсы Челябинск – Москва, Симферополь – Барнаул и Москва – Сочи по причине оптимизации движения воздушного парка. Рейсы отменяли в сентябре - октябре текущего года.

"Свердловской транспортной прокуратурой в отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения по оказанию населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов)", - говорится в сообщении.

В итоге перевозчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. руб.