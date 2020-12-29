В Китае блогера, выступавшую против локдауна, приговорили к лишению свободы

Гражданка КНР получила реальный срок за трансляции из Уханя во время пандемии. 37-летняя Чжан Чжань — юрист по профессии, отправилась в феврале в очаг эпидемии, чтобы вести оттуда репортажи в качестве "гражданского журналиста" (公民记者).

Как передаёт Infox, суд признал её виновной в “распространении ложной информации” и “провоцировании ссор и неприятностей”. Женщину пришли поддержать около десяти сочувствующих и иностранных дипломатов, но их не пустили в здание.

Подсудимая, которую задержали ещё в мае, свою вину не признает. Она объявила голодовку и приехала на суд в инвалидной коляске.

Насколько можно понять, в своих репортажах Чжан выступала против жёсткого локдауна, в частности она говорила о невозможности распознать бессимптомные инфекции и обращала внимание на то, что люди из провинции Хубэй не могут приехать в Пекин. Также она обращала внимание на сложности. "Правительство не предоставило нужной информации, а потом просто закрыло город. Это серьёзное нарушение прав человека", - приводят китайские СМИ одно из высказываний Чжан.

Суда по итогам работы в Ухане ожидают ещё трое "гражданских журналистов" - Чэнь Цюши, Фан Бинь и Ли Цзехуа.

Жёсткие карантинные меры, введённые сначала в очаге эпидемии, а затем и по всей стране, действительно привели к большим издержкам на первом этапе, но позволили сдержать распространение инфекции и не допустить коллапса системы здравоохранения, что китайские власти считают одной из основных своих заслуг.