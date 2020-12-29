В Китае блогера, выступавшую против локдауна, приговорили к лишению свободы

29 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Чжан Чжань (2020) | Фото: dw.com

В Китае блогера, выступавшую против локдауна, приговорили к лишению свободы

Гражданка КНР получила реальный срок за трансляции из Уханя во время пандемии. 37-летняя Чжан Чжань — юрист по профессии, отправилась в феврале в очаг эпидемии, чтобы вести оттуда репортажи в качестве "гражданского журналиста" (公民记者).
Читайте также:

Как передаёт Infox, суд признал её виновной в “распространении ложной информации” и “провоцировании ссор и неприятностей”. Женщину пришли поддержать около десяти сочувствующих и иностранных дипломатов, но их не пустили в здание.

Подсудимая, которую задержали ещё в мае, свою вину не признает. Она объявила голодовку и приехала на суд в инвалидной коляске.

Насколько можно понять, в своих репортажах Чжан выступала против жёсткого локдауна, в частности она говорила о невозможности распознать бессимптомные инфекции и обращала внимание на то, что люди из провинции Хубэй не могут приехать в Пекин. Также она обращала внимание на сложности. "Правительство не предоставило нужной информации, а потом просто закрыло город. Это серьёзное нарушение прав человека", - приводят китайские СМИ одно из высказываний Чжан.

Суда по итогам работы в Ухане ожидают ещё трое "гражданских журналистов" - Чэнь Цюши, Фан Бинь и Ли Цзехуа.

Жёсткие карантинные меры, введённые сначала в очаге эпидемии, а затем и по всей стране, действительно привели к большим издержкам на первом этапе, но позволили сдержать распространение инфекции и не допустить коллапса системы здравоохранения, что китайские власти считают одной из основных своих заслуг.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Китае блогера, выступавшую против локдауна, приговорили к лишению свободы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Чжан, журналист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети