Правительство по минимуму использовало в этом году средства ФНБ - Силуанов

Минфин России не собирается отступать от ранее анонсированного плана по покрытию дефицита бюджета за счет госзаимствований, а не за счет накоплений. Глава министерства Антон Силуанов на брифинге сообщил, что в 2020 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет взято всего лишь 300 млрд руб. вместо ранее планировавшихся 350 млрд руб.

"Мы в этом году потратим, наверное, около 300 млрд руб. из 350 млрд руб., которые были запланированы из ФНБ. Чуть лучше доходы идут в текущем году, чем ожидали, и можно будет не тратить столько денег, цена на нефть будет получше, чем ожидаем", - отметил министр.