В России выявлено 27 002 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5641
Санкт-Петербург - 3757
Московская область - 1547
Нижегородская область - 497
Свердловская область - 401
Псковская область - 394
Ростовская область - 389
Воронежская область - 385
Архангельская область - 372
Республика Карелия - 367
Вологодская область - 351
Хабаровский край - 337
Республика Крым - 332
Пермский край - 332
Красноярский край - 325
Челябинская область - 310
Самарская область - 307
Ульяновская область - 284
Республика Коми - 283
Волгоградская область - 271
Саратовская область - 269
Мурманская область - 268
Иркутская область - 261
Омская область - 253
Забайкальский край - 246
Кировская область - 246
Ставропольский край - 242
Тверская область - 237
Приморский край - 237
Ленинградская область - 235
Ханты-Мансийский автономный округ - 219
Удмуртская Республика - 218
Калининградская область - 217
Алтайский край - 212
Тульская область - 208
Новгородская область - 207
Брянская область - 201
Пензенская область - 196
Республика Бурятия - 194
Томская область - 193
Ярославская область - 191
Краснодарский край - 190
Ивановская область - 188
Курская область - 183
Белгородская область - 182
Оренбургская область - 180
Республика Саха (Якутия) - 179
Астраханская область - 178
Владимирская область - 176
Ямало-Ненецкий автономный округ - 174
Орловская область - 174
Республика Хакасия - 169
Калужская область - 167
Республика Башкортостан - 166
Липецкая область - 162
Смоленская область - 161
Республика Дагестан - 158
Тамбовская область - 157
Новосибирская область - 156
Тюменская область - 154
Сахалинская область - 149
Рязанская область - 143
Кемеровская область - 141
Амурская область - 140
Чеченская Республика - 136
Костромская область - 112
Республика Чувашия - 112
Кабардино-Балкарская Республика - 103
Курганская область - 101
Республика Татарстан - 100
Республика Калмыкия - 99
Карачаево-Черкесская Республика - 92
Республика Ингушетия - 90
Республика Адыгея - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 87
Республика Мордовия - 87
Севастополь - 82
Камчатский край - 78
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 40
Республика Алтай – 32
Республика Тыва - 25
Еврейская автономная область - 18
Ненецкий автономный округ - 6
Чукотский автономный округ - 4