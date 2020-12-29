За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.