29 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 27 002 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5641

Санкт-Петербург - 3757

Московская область - 1547

Нижегородская область - 497

Свердловская область - 401

Псковская область - 394

Ростовская область - 389

Воронежская область - 385

Архангельская область - 372

Республика Карелия - 367

Вологодская область - 351

Хабаровский край - 337

Республика Крым - 332

Пермский край - 332

Красноярский край - 325

Челябинская область - 310

Самарская область - 307

Ульяновская область - 284

Республика Коми - 283

Волгоградская область - 271

Саратовская область - 269

Мурманская область - 268

Иркутская область - 261

Омская область - 253

Забайкальский край - 246

Кировская область - 246

Ставропольский край - 242

Тверская область - 237

Приморский край - 237

Ленинградская область - 235

Ханты-Мансийский автономный округ - 219

Удмуртская Республика - 218

Калининградская область - 217

Алтайский край - 212

Тульская область - 208

Новгородская область - 207

Брянская область - 201

Пензенская область - 196

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Астраханская область - 178

Владимирская область - 176

Ямало-Ненецкий автономный округ - 174

Орловская область - 174

Республика Хакасия - 169

Калужская область - 167

Республика Башкортостан - 166

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Сахалинская область - 149

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Кемеровская область - 141

Амурская область - 140

Чеченская Республика - 136

Костромская область - 112

Республика Чувашия - 112

Кабардино-Балкарская Республика - 103

Курганская область - 101

Республика Татарстан - 100

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Карачаево-Черкесская Республика - 92

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Республика Мордовия - 87

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Камчатский край - 78

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 40

Республика Алтай – 32

Республика Тыва - 25

Еврейская автономная область - 18

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 4

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В России выявлено 27 002 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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