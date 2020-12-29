29 Декабря 2020
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цветы, гвоздики, траур (2014) | Фото:

В Тюмени скончалась доцент кафедры инфекционных болезней медицинского университета

В Тюмени ушла из жизни доцент кафедры инфекционных болезней медицинского университета, "Заслуженный врач РФ" Татьяна Дроздова, сообщили Накануне.RU ТюмГМУ.

Ей было 77 лет. Вуз принес соболезнования ушедшему преподавателю. Причина смерти не уточняется.

"В Тюменском государственном медицинском университете Татьяна Дроздова проработала с 1974 года, более 45 лет на кафедре инфекционных болезней в должности ассистента, доцента. Татьяна Дроздова стояла у истоков организации службы инфекционных болезней у детей в Тюменской области.
Талантливый и высоко эрудированный врач и педагог, человек высоких деловых и духовных качеств. На протяжении многих лет Татьяна Дроздова активно занималась научно-исследовательской работой, являясь автором более 100 научных работ, монографий, 15 методических рекомендаций", - говорится в сообщении.

Прощание состоится сегодня, с 15.00 до 15.30 в траурном зале по адресу: ул. Юрия Семовских, дом 14.

Отметим, что в декабре скончались сразу два преподавателя ТюмГМУ: 58-летний доцент кафедры хирургических болезней Евгений Иванов, который, уточнили на кафедре, скорее всего, болел коронавирусом, и 81-летняя доцент кафедры педиатрии института НПР Лидия Кретинина.

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В Тюмени скончалась доцент кафедры инфекционных болезней медицинского университета

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Теги: Татьяна Дроздова, медицинский университет, смерть



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