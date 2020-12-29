29 Декабря 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Глава Большесосновского района Пермского края Вячеслав Бурков (2019) | Фото: facebook.com/burkov.zspk

Экс-глава Большесосновского района стал замдиректора краевого "Автовокзала"

Бывший руководитель Большесосновского муниципального района Вячеслав Бурков занял должность заместителя краевого предприятия "Автовокзал" по правовым вопросам, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Буркова.

На новой должности он занимается юридическим сопровождением деятельности "Автовокзала", в том числе и в части пассажирских перевозок.

Напомним, Вячеслав Бурков руководил Большесосновским районом с конца 2017 года. В конце 2019 года он досрочно покинул должность из-за конфликта с депутатами земского собрания. Этим летом попытался избраться в депутаты земсобрания Большесосновского района, однако получил отказ в регистрации.

Согласно постановлению ЦИК, кандидат-самовыдвиженец Вячеслав Бурков сдал в ТИК Большесосновского района 14 подписей избирателей в свою поддержку, избирателей в свою поддержку. В листах он не указал свою принадлежность к партии "Единая Россия", потому подписи были признаны недействительными. Чтобы привести свое заявление в соответствии сданным подписным листам, господин Бурков 29 июля попросил ТИК исключить из документа указание на принадлежность к партии. Комиссия отказала кандидату, так как он остается членом "Единой России".

ЦИК оставила жалобу без удовлетворения. Вместе с тем, центризбирком отметил, что ТИК не была проведена "соответствующая разъяснительная работа и конструктивное взаимодействие с кандидатом".

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Экс-глава Большесосновского района стал замдиректора краевого "Автовокзала"

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Теги: Вячеслав Бурков, автовокзал, назначение



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