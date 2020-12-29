"Британский" штамм коронавируса выявили в Германии еще месяц назад
Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, был зафиксирован на территории Германии еще в ноябре 2020 года, сообщает die Welt.
По данным газеты, инфекцию выявили у "очень пожилого" мужчины, у которого течение болезни осложнялось наличием других заболеваний. Пациент в итоге скончался.
Выяснилось, что дочь умершего в середине ноября посещала Великобританию, где, предположительно, и заразилась новым штаммом SARS-CoV-2.
По официальным данным, новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен лишь 24 декабря в Баден-Вюртемберге, отмечает Regnum.
Напомним, большинство стран прервали авиасообщение с Великобританией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах ввели жесткий локдаун.