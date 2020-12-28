В Салехарде два микрорайона остались без тепла в сильные морозы

В Салехарде из-за аварии в морозы без электричества остались два микрорайона - Удача и Брусничный, сообщают "Вести Ямал".

Из-за сильных морозов возросла .нагрузка на электросети. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Глава города Алексей Титовский пообещал салехардцам, что неполадки будут устранены в ближайшее время и попросил с пониманием отнестись к этой ситуации.

Сотрудники "РСК" делают все возможное, чтобы избежать дальнейших отключений энергии. Они ведут работы по замене коммутационных аппаратов на более мощные, прокладывают дополнительные линии электропередачи. Установлена дополнительная трансформаторная подстанция на улице Железнодорожной. Проведение работ требует остановки подачи электроэнергии.

Сейчас в Салехарде -34 градуса.