28 Декабря 2020
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Осенью 2021 года НИЦ им. Гамалеи начнет испытания препарата от коронавируса на основе антител

Осенью 2021 года НИЦ им. Гамалеи начнет испытания препарата от коронавируса, в основе которого будут антитела, сообщил глава центра Александр Гинцбург. Он надеется, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.

"Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, а мы только так должны делать, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается", - цитирует эксперта РИА Новости.

Предположительно, эффект/иммунитет от препарата будет проявляться на 7-10 сутки после введения (в виде капельницы), но и стоить он будет в разы дороже, чем вакцина от вируса. Напомним, сейчас вакцина "Спутник V" для внутреннего рынка в виде раствора стоит около 2 тыс. руб. за два компонента (вводятся с разницей в 21 день).

Напомним, коктейль из антител применялся для лечения президента США Дональда Трампа. На тот момент препарат, которым лечили главу государства, еще не прошел всех необходимых испытаний – его эффективность не была доказана.

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Осенью 2021 года НИЦ им. Гамалеи начнет испытания препарата от коронавируса на основе антител

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Теги: препарат, коронавирус, антитела, ниц им. гамалеи, коктейль из антител



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