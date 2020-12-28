Молодой ученый из ТюмГУ удостоен гранта Президента России

В рамках государственной поддержки молодых отечественных ученых – кандидатов наук, грант Президента РФ получил научный сотрудник исследовательской группы экологической и эволюционной генетики Института X-BIO Артем Лисачев. Полученные деньги молодой ученый ТюмГУ направит на исследования ранавирусов на территории Западной Сибири.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, в рамках исследования будет проводиться массовое тестирование диких рыб земноводных и пресмыкающихся. Результаты о наличие инфекций и штампов ранавирусов смогут помочь выработать рекомендации по предотвращению распространения ранавирусов и вспышек заболеваемости в дикой природе и в аквакультуре.



Ранавирусы, поражающие холоднокровных позвоночных, встречаются по всему миру, однако за последние 20 лет вспышки заболеваемости у животных участились. В случае заражения рабопитомника, умирает 100% рыб, а в дикой природе вирус распространяется и на земноводных. Ранавирус представляет значительную угрозу для популяций земноводных и пресмыкающихся в России. Хотя исследования данного вируса весьма распространены за рубежом, в России широкомасштабные мониторинговые исследования пока не проводились.