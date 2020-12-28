28 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
депутат Сергей Гаврюшкин, баннер, (2020) | Фото: Михаил Кузьмин

Депутат просит возбудить уголовное дело о самоуправстве в отношении замглавы Миасса

Администрация Миасса потребовала от юридической компании демонтировать рекламную конструкцию депутата. За неисполнение предписания юристам пригрозили штрафом до миллиона рублей.

В начале декабря с торца многоквартирного жилого дома разместили панно с фотографией депутата Миасса Сергея Гаврюшкина. На вывеске указано, что депутат ведет прием в офисе юридической компании "Гаврюшкин и Партнеры".

"Несмотря на то, что мой офис для встречи с избирателями находится в самом центре округа, а информация о месте и времени приема размещена и в соцсетях, и на сайте Собрания депутатов, от жителей моего округа я нередко слышу, что они не знают, где у меня ведется депутатский прием. Поэтому я и решил в своем округе усилить информацию, повесив плакат", - рассказал Сергей Гаврюшкин.

Через несколько дней в адрес юридической компании поступило предписание администрации города о демонтаже "рекламной конструкции". При этом юридическая компания не устанавливала и не оплачивала данную конструкцию. Есть договор аренды, на основании которого депутат на безвозмездной основе имеет право один раз в месяц проводить встречи с избирателями в офисе.

депутат Сергей Гаврюшкин, баннер,(2020)|Фото: Михаил Кузьмин

После этого депутат обратился с письмом к главе Миассе. Он рассказал, что данная конструкция не является рекламой, а помещение арендуется на безвозмездной основе для общения с избирателями. Кроме того, есть согласие собственников многоквартирного жилого дома.

"Данная инициатива не связана с извлечением прибыли, поэтому вывеска на фасаде многоквартирного дома не может быть признана рекламной конструкцией", - подчеркнул Гаврюшкин.

Также он обратился с заявлением в следственные органы и просит возбудить уголовное дело о самоуправстве в отношении замглавы города по имущественному комплексу, который выписал предписание.

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Депутат просит возбудить уголовное дело о самоуправстве в отношении замглавы Миасса

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Теги: Сергей Гавршкин, администрация Миасса, депутат, самоуправство,



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