"Настоящая расправа". В Твери судят дальнобойщика за акцию протеста против "Платона"

29 декабря в Пролетарском районном суде Твери пройдет очередное заседание по делу дальнобойщика-активиста Михаила Ведрова, который обвиняется в "нападении" на полицейского и с сентября находится под домашним арестом. Коллеги-водители смогли оперативно помочь и представить ему временное жилье с регистрацией (сам Ведров проживает в Северной Осетии), иначе подсудимый отправился бы ожидать вердикт в СИЗО.

Суть претензий правоохранителей к Ведрову состоит в том, что в сентябре, после акции "дальнобоев" в Твери, где располагается информационный и оперативный центр системы "Платон", водители провели очередную протестную акцию прямо, так сказать, под стенами учреждения. Они требовали отменить эту "грабительскую", по их мнению, систему поборов, введенную пять лет назад. После завершения акции протеста Михаил Ведров и еще два водителя-дальнобойщика отправились восвояси, однако на выезде из города путь им преградили правоохранители. В результате, после требований Ведрова представиться, возникает дело о якобы "нападении" на правоохранителей. При этом присутствовавшие при инциденте свидетели прямо опровергают обвинения – ничего такого не было, обвинения ложны.

На заседание суда пускают только адвоката Ведрова, плюс в здании суда (не на самом процессе!) получила возможность присутствовать жена водителя с малолетним сыном. Судья, кстати, пыталась уже сменить адвоката водителя, очевидно, на более сговорчивого защитника из числа "государственных", пока этого сделать не удалось.

Сергей Рудаметкин из "Объединения перевозчиков России" (ОПР) заявил Накануне.RU, что в отношении Михаила Ведрова учиняют "расправу".

"А как это еще назвать? Закончилась протестная акция, люди отправились по домам и тут вдруг неожиданно возникает проверка документов, в ходе которой дальнобойщик якобы "напал" на полицейского. При этом свидетели и очевидцы говорят, что ничего такого не было!" – отметил он.

Активист надеется, что суд все-таки объективно рассмотрит материалы "дела" и человек не получит обвинительный приговор.