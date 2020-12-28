В Тюмени налётчики обокрали жертву и вытолкнули её из окна квартиры на 11 этаже

37- и 33-летние злоумышленники наказаны за то, что ограбили жертву и вытолкнули её из окна квартиры на 11-этаже, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

В ночь на 23 февраля криминальный дуэт избил в подъезде жилого дома по Эрвье в Тюмени 64-летнего пострадавшего. Потом все трое поднялись в квартиру жертвы на 11 этаже. Там младший нападавший стал требовать от жертвы денег, а потом вытолкнул её из окна. Пострадавший умер. Старший из налётчиков украл перстень стоимостью 96 тыс. руб., который впоследствии изъят.

37-летний фигурант получил три с половиной года колонии общего режима, старший – 14 лет колонии строгого режима. В пользу родных погибшего взыскано 700 тыс. руб. компенсации морального вреда.