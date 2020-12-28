Песков заявил, что никакой тайны личной жизни у Путина нет: все знают, где он живет и работает

В Кремле заявили, что никакой завесы тайны над личной жизнью Владимира Путина нет.

"Никакой завесы тайны, практически никакой, не существует. Где он живет - всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Есть ли у него дочери - да, у него есть дочери. Кто они - да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял, почему", - цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путин достаточно последователен в этой своей позиции, всем гражданам это хорошо известно.

"И причем очень многие воспринимают это с пониманием", - добавил Песков.

"А что касается вот этих вот таких информационных упражнений, ну они продолжаются все годы и президентства, и премьерства президента Путина. И единственное, что не планирует менять президент - это свою работу, стиль своей работы, потому что, в его понимании, главное - это как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает, и какие результаты этой работы. Все-таки он рассчитывает на то, что люди с понимаем относятся к его личному пространству", - отметил Песков.

Он добавил, что когда люди голосуют за президента напрямую на выборах или косвенно на голосованиях, которые могут свидетельствовать об уровне поддержки президента, "то соответственно становится понятно, что люди дают право президенту на такое личное пространство".

В интервью ТАСС, которое было опубликовано в октябре этого года, Путин достаточно жестко ответил журналисту на вопрос о личной жизни: "Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает".

Путин назвал "театром" западную модель поведения политика, когда семья участвует в его публичной жизни": "Когда я иду на выборы и когда получается определённый результат этих выборов, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь. Я знаю, что, ну, такая западная политическая культура связана с представительством как бы членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть всё по-взрослому. Серьёзно. Это во-первых, во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом".

Он не стал называть количество внуков: "Но это же всё легко считается потом. Зачем? Я же сказал: есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это, ну, естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому".