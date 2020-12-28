В Челябинске объявлен конкурс на проектирование хирургического корпуса детской больницы

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс был объявлен 25 декабря. Начальная цена контракта – 40 млн руб. Заявки от претендентов будут принимать до 27 декабря. Итоги будут подведены 3 февраля.

Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания на строительной площадке, разработать эскиз проекта фасада здания и дизайн-проект помещений, разработать проектную и рабочую документацию, а также составить смету контракта и обеспечить сопровождение при получении государственной экспертизы.

Срок выполнения работ – четвертый квартал 2021 г.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

Однако постановление ЗСО об изменении границ бора обжаловали в суде. В мае текущего года Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска общественников. Это решение они обжаловали во Второй апелляционный суд, который, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции в указанной части и признал постановление ЗСО об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны недействующим со дня его принятия.

В декабре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение второго апелляционного суда, признавшего недействующим постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело направили на повторное рассмотрение.