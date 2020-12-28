28 Декабря 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Сургуте родители возмущены отменой смешанного обучения в школах

Родительское сообщество Сургута возмущено решением властей отложить введение смешанного обучения в местных школах, а также передать здание школы в 32-ом микрорайоне гимназии имени Хисматулина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в группе "Родительский отпор Югры" "ВКонтакте". В посте говорится о том, что изначально родители школьников обратились за помощью в разработке нового графика обучения к губернатору Наталье Комаровой. Она "и выслушала, и вникла, и дала оперативные поручения", говорят авторы публикации. Однако точку в этом вопросе поставила и.о. главы города (она же – руководитель департамента образования) Анна Томазова. Она своим решением отменила введение в городе смешанной формы обучения.

"Она постановила: никаких родителей, никаких детей, даже не будем слушать губернатора. Всё отменяю. И личным решением всех - на дистанционное обучение. Надо отметить, это не единственное единоличное решение Томазовой. Буквально недавно жители города узнали об обмане. Выяснилось, что данные обещания родителям о том, что будет построена и введена новая школа, можно не выполнять. Она решила отдать эту школу гимназии имени Хисматулина. Ну и что, что в Сургуте много школ работает с перегрузом, что не допустимо", - возмущаются родители.

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В Сургуте родители возмущены отменой смешанного обучения в школах

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Теги: школа, 32 микрорайон, Анна Томазова



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