28 Декабря 2020
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снегурочка на велосипеде поздравляет детей с Новым годом (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

Полуголые Деды Морозы, лабрадор с Сантой, снегурочка на велике: как тюменцы создают себе новогоднее настроение

Жители Тюмени активно создают себе праздничное новогоднее настроение. Эти выходные запомнились жителям областной столицы встречами со сказочными персонажами. Некоторые из них выглядели весьма экстравагантно, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне по улицам города пробежалась толпа людей в новогодних костюмах. Многие мужчины бежали с голым торсом и в красных колпаках, женщины в легких майках или спортивных топах. На видео наложена "Новогодняя" песня Верки Сердючки.

На кадрах видно, что толпа бежала и махала руками прохожим. Одна из местных жительниц сообщила, что видела спортсменов лично, и что ее угостили мандаринкой.

Как сообщили в Сибирском клубе здоровья, участие в флешмобе приняли сразу несколько клубов закаливания: "Кристалл", "АквАйСпорт-Тюмень", "Моржи Тюмени".

"Мероприятие не оставило равнодушными ни одного прохожего, кто-то с осуждением, кто с приветствиями и криками поддержки провожали нас взглядами. Но можно сказать однозначно: никого из очевидцев это мероприятие не оставило равнодушными. Наряду с искренними эмоциями радости, мы дарили людям и гостинцы, ведь Деды Морозы они же не только в сказках бывают, но и на улицах нашего замечательного города!" - сообщили в клубе.

забег дедов морозов, моржи Тюмени(2020)|Фото: vk.com/sibway72

Отметим, что полуголых Деда Мороза и Снегурочку жители Тюмени заметили также в одном из супермаркетов. Парочка явилась в магазин, накинув на полуобнаженные тела новогодние костюмы.

В отличии от забега моржей, акция у тюменцев вызвала больше осуждение, чем одобрение. Многие комментаторы посчитали, что такой внешний вид сказочных персонажей может разрушить представление детей о Деде Морозе и Снегурочке, и разрушить их веру в новогодние чудеса.

дед мороз, снегурочка(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

А вот лабрадора с Санта-Клаусом на спине жители областной столицы встретили с восторгом. Фотография с псом, одетым в новогодний костюм была опубликована в группе "ЧС Тюмень".

"Новогодний парень! Замечен на Обороне", - сообщил автор поста.

"Какая прелесть", "Маленький помощник Санта-Клауса", "Собака-Клаус", "Красавчик", - в комментариях интернет-пользователи не скупились на комплименты.

лабрадор, костюм, Санта(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

Одобрение у интернет-пользователей получила и Снегурочка на велосипеде. В минувшую субботу она поздравляла прохожих и угощала детей конфетами.

"Все это было сделано не ради выгоды, а для поддержания праздничного духа нового года!", - сообщил автор фотографии.

"Уж лучше такими поступками, как выражается молодежь, словить хайп, чем в костюме сказочных персонажей и труселях по магазину пройти. Умница-Снегурочка", - одобрили комментаторы.

снегурочка на велосипеде поздравляет детей с Новым годом(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

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Полуголые Деды Морозы, лабрадор с Сантой, снегурочка на велике: как тюменцы создают себе новогоднее настроение

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Теги: Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, Санта-Клаус



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