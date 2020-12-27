Лучшим клубом 21-го века признан "Реал", лучшим игроком – Роналду
Стали известны обладатели приза Globe Soccer Awards в номинациях "Лучший футбольный клуб века", "Лучший игрок века" и "Лучший тренер века". Как передает корреспондент Накануне.RU, церемония награждения состоялась сегодня вечером в Дубаи.
Так, в номинации "Лучший футбольный клуб века" (учитывался период с 2001 по 2020 год) победил испанский "Реал Мадрид".
🏆 🇪🇸 REAL MADRID presented with the CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#RealMadrid #HalaMadrid #globesoccer @realmadrid @dubaisc pic.twitter.com/5aoWccmKY1— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Лучшим игроком 21-го столетия признан нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштану Роналду.
🏆 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO presented with the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
А в номинации "Лучший тренер века" победил испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский "Манчестер Сити".
🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Как сообщало Накануне.RU, в этом году нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле официально стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/20. Форвард опередил Роналду и выиграл "Золотую бутсу".