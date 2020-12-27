27 Декабря 2020
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Спорт За рубежом
Криштиану Роналду (2012) | Фото:sport-express.ua

Лучшим клубом 21-го века признан "Реал", лучшим игроком – Роналду

Стали известны обладатели приза Globe Soccer Awards в номинациях "Лучший футбольный клуб века", "Лучший игрок века" и "Лучший тренер века". Как передает корреспондент Накануне.RU, церемония награждения состоялась сегодня вечером в Дубаи.

Так, в номинации "Лучший футбольный клуб века" (учитывался период с 2001 по 2020 год) победил испанский "Реал Мадрид".

Лучшим игроком 21-го столетия признан нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштану Роналду.

А в номинации "Лучший тренер века" победил испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский "Манчестер Сити".

Как сообщало Накануне.RU, в этом году нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле официально стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/20. Форвард опередил Роналду и выиграл "Золотую бутсу".

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Лучшим клубом 21-го века признан "Реал", лучшим игроком – Роналду

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Теги: Реал, Роналду, Гвардиола, лучшие



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