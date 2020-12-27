Встречи Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет

В этом году традиционной встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента, и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса – РСПП, ТПП, и так далее", - цитирует Пескова РИА Новости.

Как добавил официальный представитель Кремля, "все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса".

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Владимир Путин предложил объявить 2021-й год в России Годом науки и технологий.