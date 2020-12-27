27 Декабря 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Град голов на МЧМ: канадцы забросили соперникам 16 шайб, американцы – 11

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Как передает корреспондент Накануне.RU, очередной игровой день стал очень результативным.

Так, хозяева турнира устроили самый настоящий разгром сборной Германии – молодые канадцы забросили в ворота соперников 16 шайб. В свою очередь, немцы сумели ответить лишь двумя забитыми голами.

В другой воскресной игре сборная США уничтожила соперников из Австрии со счетом 11:0. Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 американцы уступили сборной России со счетом 3:5.

Что касается российской команды, завтра, 28 декабря, подопечные Игоря Ларионова сыграют со сборной Чехии. Матч начнется в 5.30 утра по московскому времени.

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Град голов на МЧМ: канадцы забросили соперникам 16 шайб, американцы – 11

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Теги: хоккей, голы, МЧМ



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