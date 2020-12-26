В Пермском крае столкнулись газовоз с грузовым поездом: пять вагонов поезда сошли с рельсов

В Пермском крае водитель газовоза не справился с управлением и столкнулся с грузовым поездом, груженным щебнем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ДТП произошло на железнодорожном переезде путей необщего пользования АО "Вижайский каменный карьер", примыкающих к станции Бисер в Горнозаводском районе. Пять вагонов поезда сошли с рельсов. В результате ЧП никто никто не пострадал. Утечка газа отсутствует.

"На месте работает следственно-оперативная группа отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу. Для ликвидации схода вагонов привлечена дирекция аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги", - говорится в сообщении.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.