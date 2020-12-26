В России больше трех миллионов заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 млн человек. Всего с начала пандемии заболели 3 млн 21 тыс. 964 человека, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

В настоящий момент наша страна занимает четвертое место в мире, по числу заболевших. Больше всего заболевших в США (18,7 млн), Индии (10,2 млн) и Бразилии (7,4 млн). По количеству умерших Россия на девятом месте.

За сутки болезнь была выявлена у 29 258 человек в 85 регионах. Из них 15,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 185 человек.

За весь период зафиксировано 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 человек.