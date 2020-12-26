На акции в поддержку Фургала задержали 16 человек

В Хабаровском крае прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Как сообщает "РБК", на митинге из-за ильных морозов было меньше людей, чем обычно.

По данным властей на центральной площади собралось около 30 человек.

Правозащитники сообщают, что на несанкционированной акции были задержаны 16 человек, троих в настоящих момент уже отпустили.

Напомним, арест Сергея Фургала был продлен до марта 2021 года. Задержан он был летом этого года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности, Владимир Жириновский выступают за перевод Фургала под домашний арест в Хабаровске.