В Новосибирской области автобус столкнулся с грузовиком: водитель автобуса погиб

В Новосибирской области рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком DAF. Как сообщили Накануне.RU в областном минздраве, один человек погиб, девять пострадали.

Погибший - водитель автобуса, мужчина 1965 года рождения. Пострадавшие - водитель грузовика и пассажиры автобуса. Из пострадавших трое находятся в крайне тяжелом состоянии, шесть в тяжелом. Детей среди них нет.

Автобус перевозил людей из села Ярки в село Майское.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, автобус находился в исправном техническом состоянии. По предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущество проезда грузовому автомобилю.

По факту произошедшего проводит проверку прокуратура.