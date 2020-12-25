Путин провел последнюю в этом году встречу с Совбезом – обсуждали дела в СНГ

Владимир Путин в пятницу провел последнюю в этом году встречу (в формате видеоконференции) с Советом безопасности РФ.

Президент во вступительном слове отметил, что "новогодний праздник приближается, но он ещё не наступил", и предложил обсудить ситуацию на территории СНГ.

"Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке. Это самые близкие для нас страны, я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое – многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке", - заявил Путин.