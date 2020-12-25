Моор поддержал инициативу Путина и объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Распоряжение о выходном носит рекомендательный характер.

"Поддержал инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии "Единая Россия", а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях. Поэтому подписал сейчас распоряжение, в котором всем работодателям региона рекомендовано объявить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты. С наступающим Новым Годом, земляки!"- обратился губернатор к тюменцам.

Напомним, что на заседании Госсовета президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.

"Отдыхать - не работать, у нас праздников много – одним больше, одним меньше", - заявил президент.

Эта тема сильно обидела лидера ЛДПР Владимира Жириновского: партия ЛДПР несколько раз вносила эту инициативу в Госдуму, но предложение отклонялось парламентским большинством. Жириновский пожаловался Путину на "воровство" идей, но глава государства лишь предложил добродушно гордиться таким фактом "заимствования", мол, значит, идеи-то хорошие.

Сам Неверов заявил, что единороссы не голосовали за проект либерал-демократов, поскольку "не могли себе позволить обмануть людей, потому что в бюджете не заложены средства на компенсацию этого выходного дня работодателям".

Отметим, что после того, как идею поддержал президент, губернаторы регионов, где ранее 31 декабря было объявлено рабочим днем, начали массово менять свои решения.