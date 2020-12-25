25 Декабря 2020
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ледовый дворец, фигурное катание, дети,спорт (2018) | Фото:Уральский рабочий

В 2020 году удалось провести более 60% мероприятий из календаря соревнований – Минспорт

В России в 2020 году удалось провести более 60% мероприятий из календаря соревнований, несмотря на пандемию, сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

По его словам, в уходящем году главной сложностью стал перенос Олимпийских игр в Токио. Также возникли трудности в реализации федеральных программ, были закрыты федеральные тренировочные базы и приостановлен календарь соревнований.

"Были запущены онлайн-чемпионаты. Я считаю, что все, созданное в это непростое время, имеет право на жизнь, это обогатило структуру спортивных соревнований. Но будем стремиться к тому, чтобы как можно быстрее восстановить реальную жизнь", - сообщил министр.

По его словам, после отмены весеннего локдауна удалось провести более 60% из календаря соревнований. "После локдауна мы начали активно проводить крупные мероприятия. Работа федеральных баз восстановлена, это было непросто. Это выявило необходимость строительства таких баз, чтобы мы могли тренироваться на территории нашей страны всегда", - добавил Матыцин.

Министр сообщил, что сегодня состоится заседание штаба по подготовке к Олимпийским играм. Он отметил, что в 2021 году финансирование этого направления не будет сокращено.

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В 2020 году удалось провести более 60% мероприятий из календаря соревнований – Минспорт

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Теги: олег матыцин, спорт, отмена соревнований, локдаун



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