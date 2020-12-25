25 Декабря 2020
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ДТП в Скопинском районе Рязанской области (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Водитель попавшего в ДТП пассажирского автобуса под Рязанью мог уснуть за рулем

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области, по предварительным данным, стало то, что водитель транспортного средства уснул за рулем. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Греков.

По его словам, дорога на месте ДТП была обработана, пишет Regnum.

Напомним, авария случилась на 247-м км трассы Р-22 в районе деревни Высокое. Автобус ехал из Москвы в Волгоград, в салоне было 26 пассажиров. Четыре человека погибли, еще 11 доставлены в больницу.

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Водитель попавшего в ДТП пассажирского автобуса под Рязанью мог уснуть за рулем

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Теги: дтп, автобус, рязанская область



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