25 Декабря 2020
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Политика В России
Выборы в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Администрация президента РФ инициирует программу обучения наблюдателей за выборами

В январе 2021 года близкая к Администрации президента ассоциация "Независимый общественный мониторинг" проведет обучение специальных тренеров для наблюдателей на выборах.

Из них будут сформированы специальные команды, которые займутся обучением своих коллег по всей России.

Власти хотят закрыть участки специалистами, обученными практически собственноручно. Проект инициирован в администрации президента и его задача не допустить в обществе сомнений в легитимности будущих выборов в Госдуму в 2021 году.

Согласно закону, наблюдателей на выборы могут направлять кандидаты, политические партии и общественные организации.

Администрация президента даже рассматривает сценарий, при котором "Единая Россия может" не получить конституционное большинство, лишь бы выборы были признаны обществом, пишет "Коммерсант".

Напомним, в АП готовы к сценарию, при котором "Единая Россия" после выборов 2021 года не получит в Госдуме конституционного большинства.

Так, глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев исходит из того, что при текущих раскладах партия может рассчитывать на 250 мандатов из 450 мандатов. Как полагают в администрации, при необходимости конституционное большинство будет достигаться путем коалиции с другими партиями.

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СМИ: Администрация президента РФ инициирует программу обучения наблюдателей за выборами

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Теги: выборы, Госдума



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