В Нигерии выявили новый штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19, который представляет собой особую форму его мутации, обнаружен в Нигерии.

По данным местных властей, речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту. Отмечается, что пока рано говорить об особенностях нового штамма коронавируса, так как требуются дополнительные исследования.

В настоящее время в стране насчитывается 80 тыс. 922 инфицированных коронавирусом, 1 тыс. 236 человек скончались, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, британский штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако пока неизвестно, как изменится летальность в результате мутации, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, на данный момент нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность.