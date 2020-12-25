Рестораторам Петербурга разрешили устанавливать зимние веранды

Правительство Санкт-Петербурга разрешило рестораторам устанавливать зимние веранды.

Они будут работать с 25 декабря по 10 января. Порядок их размещения упростят. Разрешается устанавливать уличную мебель. При этом площадь зимней веранды не должна превышать площадь самого заведения общепита, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, во время новогодних каникул в Санкт-Петербурге усилят проверки заведений общественного питания. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов.

"Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов – усильте работу по проведению рейдов", - заявил глава города, поручив также усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.