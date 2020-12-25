Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов

Рабочий день жителей Москвы на удаленке увеличился до десяти часов, говорится в исследовании Big Data компании МТС.

При этом среднее время сна жителей мегаполиса увеличилось почти на час — до 7 часов 25 минут. Из дома весной работали две трети москвичей. После ослабления ограничений летом на удаленке остался каждый пятый. С октября в Москве количество удаленных сотрудников снова стало расти, и достигло 34% в декабре, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, россияне, работающие на удаленке во время эпидемии, сокращают свои расходы. Более половины из них сократили траты на 30%, свидетельствуют результаты опроса Райффайзенбанка.

В целом дистанционная работа стала постоянной примерно для 15% наших соотечественников, еще 30% будут работать в таком режиме несколько месяцев.