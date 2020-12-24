24 Декабря 2020
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Сергей Собянин (2015) | Фото: Накануне.RU

Собянин объявил 31 декабря выходным днем с сохранением заработной платы

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям Москвы сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства города.

До этого в интервью телеканалу "Россия-24", Собянин заявил, что бюджетные организации обяжут опустить своих сотрудников, не задействованных в праздничные дни, по домам. А вот значительная часть городских служб будут работать в усиленном режиме. Среди них энергетики, сотрудники коммунального хозяйства, транспорта и здравоохранения.

Напомним, что жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года: распоряжение об этом ранее подписал губернатор Андрей Воробьев. До этого президент России Владимир Путин одобрил инициативу  всероссийской политической партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.

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Собянин объявил 31 декабря выходным днем с сохранением заработной платы

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Теги: 31 декабря, выходной день, Новый год, Москва



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