Горелых: Свердловские мошенники используют номера МВД и прокуратуры для кражи денежных средств

С каждым годом мошенники, желающие заполучить легкие деньги, придумывают все более хитрые способы обмана правопорядочных граждан. Так, по словам начальника отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска полицейского главка Артема Лаздыня, только за 11 месяцев текущего года на территории Свердловской области было зарегистрировано свыше 8 тыс. случаев мошенничества, 5,9 тыс. из которых – с использованием телекоммуникационных технологий.

В свою очередь, начальник пресс – службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых отметил, что все чаще мошенники стали использовать подменные номера, из-за чего на смартфоне "жертвы" может высветиться номер служебного телефона дежурной части ГУ МВД области, отдела полиции, любого другого правоохранительного ведомства или гражданского учреждения, включая ФСБ, прокуратуру и т.д.

"Напористым атакам со стороны мошенников могут подвернуться все возрастные категории общества, четкой градации в этой проблеме нет, - рассказал Накануне.RU Горелых. - Аферисты часто представляются так же работниками банков Главное, не поддаваться на провокацию, соблюдать бдительность, обязательно положить трубку и перезвонить на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия. Тогда сразу же станет понятно, что в реальности из государственного органа или банка никто не звонил, а обаятельный и доброжелательный голос девушки или молодого человека, с кем вынужденно пришлось общаться, принадлежит обычным жуликам".

Помимо этого не следует переходить по сомнительным ссылкам, или тем более рисковать и слать кому-то свои интимные фото и видео. По словам полковника, есть высокая доля вероятности, что главного героя изображения могут начать шантажировать с целью получения денежного вознаграждения.

В зоне риска и те, кто увлекается играми на бирже. Таких часто вовлекают в азартные мероприятия, обещая благоприятную атмосферу на финансовом рынке и значительное увеличение вложенных средств, однако проблемы возникают, когда человек хочет забрать свои деньги: сайты блокируются, а телефоны перестают работать.

Но чаще всего звонят из "Банка" или "правоохранительных органов". Как рассказал специалист Центрального Банка Александр Сальников, людей либо вежливо просят оплатить какой-либо штраф, бронь, транзакции и т.д. или пугают "снятием денежных средств с карты". При этом мошенники часто торопят с решением, а также интересуются суммой на карте и ее реквизитами, что настоящим служащим банка и так должно быть известно.

ГУ МВД Свердловской области а также Центральный Банк России просят жителей региона быть бдительными, чтобы не стать очередной жертвой недобросовестных граждан.