Эксперт рассказал о том, кто идет работать военным инструктором

После того, как МИД России подтвердил отправку 300 инструкторов Министерства Обороны в Центральноафриканскую Республику, во многих либеральных СМИ раздались требования обосновать «российское вмешательство» во внутренние дела суверенного государства. Более того, сегодня США потребовали от России «обеспечить прозрачность» политического процесса в ЦАР и объяснить отправку российских инструкторов. И это требует страна, чьи войска незаконно оккупируют территорию Сирийской Арабской Республики, совершают военные преступления против мирного населения Афганистана и без всякого юридического обоснования контролируют нефтеносные районы Ирака.

Хотелось бы напомнить, что ещё в 2018 году между Российской Федерацией и Центральноафриканской республикой был заключён договор о сотрудничестве в военной сфере. Тем не менее, у многих далёких от армии людей может возникнуть вопрос, кто же такие эти инструкторы и чем они будут заниматься в ЦАР?

Справедливость – не пустой звук

В первую очередь, необходимо понимать, что не любой инструктор является сотрудником Министерства обороны. Однако это офицеры, большинство из которых имеют опыт службы в горячих точках и сознательно решивших передавать свои знания, умения и навыки тем, кому это необходимо. Само собой разумеется, что любой инструктор, всегда отправится по приказу командования в любую точку мира, таков удел любого человека в погонах. Но, вероятность продолжительной командировки у инструктора выше, чем у сотрудника спецподразделения. Ведь их отправляют не только туда, где уже идёт война, но и туда, где нужно предотвратить эскалацию вооружённого конфликта. Поэтому в инструкторы идут люди с особым характером, те, для кого справедливость – это не пустой звук.

Такого мнения придерживается военный эксперт, писатель Алексей Суконкин: «Это же очевидно, что инструкторами в таких структурах становятся люди далеко не по принуждению, а по зову души – те, кто видит себя только в этой профессии, кто достиг определённых высот и готов поделиться своими знаниями с другими людьми. Так сложилось, что российские инструктора работают в странах, которые не могут себе позволить создать национальную систему военного образования, но хотят иметь относительно боеспособные войска».

Ещё со времён СССР сложилась практика привлечения советских инструкторов в страны, которые по тем или иным причинам не имели собственной системы военного образования. Чаще всего это были молодые республики, которые совсем недавно освободились от колониального гнёта и ввиду нестабильной внутренней обстановки остро нуждались в срочном создании боеспособной армии и служб внутренней безопасности. Именно так было в Эфиопии, Сомали, Анголе и Мозамбике.

«Работают наши парни за относительно небольшие деньги, часто подвергая свою жизнь опасности в условиях той обстановки, которая складывает в стране пребывания. Не подлежит сомнению тот факт, что люди, работающие в условиях смертельного риска, по-особому воспринимают такие понятия, как порядочность и честь – история российского воинства может дать массу примеров – для них это не пустой звук» - уточняет военный эксперт.

Не для войны, но для мира

Для этих людей такие понятия, как честь, порядочность и долг перед родиной имеют особое значение, которое сложно постичь обычному человеку. Несмотря на то, что большинство обывателей уверены, что главной задачей инструктора является обучение людей искусству войны, на самом деле, эти люди делают всё, чтобы даже в горячих точках как можно скорее установился мир.

Западные СМИ пытаются выставить их «псами войны», безжалостными наёмниками. На самом же деле, инструкторы со своими подопечными обеспечивают охрану высокопоставленных лиц и стратегических объектов. Зачастую одного лишь факта их присутствия бывает достаточно для того, чтобы стороны конфликта выразили согласие на переговоры. Последнее обстоятельство является самым лучшим подтверждением их профессионализма. Российские войска, где бы они ни присутствовали, никогда не развязывают войны, но они всегда их заканчивают.

Военный эксперт считает, что есть «правило, одинаково успешно работающее в любой точке мира» – если где-то творится зло, и туда приходят русские – они это зло изгоняют.

«Всегда были особые люди, чьи имена становились нарицательными - 300 спартанцев, богатыри и так далее. Сейчас таких героев называют по всему миру ЧВК «Вагнер». Это не организация - это собирательный образ людей, которые воюют с терроризмом и бандитами. Поэтому я считаю, что нужно гордиться, что вообще есть такой феномен ЧВК «Вагнер», о котором говорят по всему миру. – уточняет Алексей Суконкин.