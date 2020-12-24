В Тюмени бизнесмену вменяют "заказ" компаньона

52-летнему бизнесмену из Тюмени вменяют "заказ" компаньона, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

По данным следствия, 8 октября 2015 г. на АЗС "Валерия К" убит её владелец, которого "заказали" партнеры по бизнесу за 4 млн руб. В октябре 2015 – мае 2016 гг. обвиняемый по фальшивым документам зарегистрировал право собственности на долю нежилого помещения стоимостью в 1,5 млн руб. В 2015 г., полагает следствие, обвиняемый похитил у фирмы убитого 11 млн руб.

Дело ушло в суд.