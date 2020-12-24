24 Декабря 2020
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Экономика В России За рубежом
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

Мантуров объяснил, почему "Суперджет" на иностранных рынках постигла неудача

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что причиной провала "Суперджета" за границей стало отсутствие опыта сервисного обслуживания и ставка на большой объем поставок.
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Напомним, сейчас за границей SSJ100 не эксплуатируется, хотя изначально были и поставки, и договоренности. Теперь авиакомпании отказываются от заказов и пытаются вернуть уже купленные "Суперджеты".

"У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб [почти в] 40 самолетов [в год], — заявил Мантуров в интервью телеканалу РБК. — Не обеспечили производство ни длинноцикловых запчастей, ни логистических складов, а также не сформировали цепочки сервисных центров на зарубежных рынках, куда мы начали поставлять свою технику".

При этом и в России у "Суперджетов" возникают проблемы. Российские СМИ не раз подсчитывали, что отечественные самолеты имеют минимальный налет в месяц по сравнению с иностранным воздушным парком, поскольку техническое обслуживание и ожидание запчастей занимают много времени.

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Мантуров объяснил, почему "Суперджет" на иностранных рынках постигла неудача

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Теги: денис мантуров, суперджет, ssj100, запчасти



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