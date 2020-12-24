В Тюмени младенец после прививки от туберкулёза стал инвалидом

В Тюмени мать взыскала с роддома компенсацию за то, что её ребёнок стал инвалидом после прививки от туберкулёза, сообщили Накануне.RU в областном суде.

В 2008 г. в роддоме №2 мать родила здоровую дочь. Через трое суток новорожденной поставили прививку вакциной БЦЖ. У младенца образовалось поствакциональное осложнение, БЦЖ-остит, что является тяжёлым последствием. Медики должны были определить наличие противопоказаний к иммунизации, но этого не произошло.

Мать девочки обратилась в Центральный районный суд, который взыскал с медицинского учреждения в пользу ребенка 450 тыс. руб., а в пользу матери – 100 тыс. руб. В момент решения ребенку исполнилось четыре года. Тогда деформация грудной клетки была небольшой, однако с каждым годом и ростом ребенка она увеличивалась.

Cейчас пострадавшей уже 12 лет. Состояние её здоровье значительно ухудшилось. Появились различные заболевания. С ноября 2017 г. она вынуждена по 12-14 часов в сутки индивидуальный корректирующий корсет. Девочке нельзя заниматься спортом, танцами, она не может вести нормальный образ жизни. Её мать вынуждена проходить с дочерью постоянные медицинские осмотры, реабилитационное лечение два-три раза в год.

В январе 2018 г. матери выдали справку и медицинское заключение для получения путёвки дочери (с сопровождением взрослого) на 18-дневное санаторно-курортное лечение в Анапе. Чтобы оплатить путевку, мать взяла кредит в банке, а потом обратилась в суд. Требуя от роддома компенсировать затраты.

На основании медицинских экспертиз, которые не установили связи инвалидности с приобретенными заболеваниями, районный суд отказал в иске. Решение было обжаловано. Вышестоящая инстанция обязала роддом выплатить ребенку 150 тыс. руб., а её матери – 70 тыс. руб.