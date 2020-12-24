В названии стадиона "Спартака" появится слово "банк"

У стадиона футбольного клуба "Спартак" появится новое название.

Банк "Открытие", спонсор "красно-белых", поменяет название с "Открытие-Арена" на "Открытие банк арена". Произойдёт это уже в 2021 году.

В пресс-службе банка отметили, что надеются, что новое название арены "сможет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает "Спартаку".

Добавим, что "Открытие" является одним из крупнейших спонсоров московского клуба наряду с нефтяной компанией "Лукойл" и спортивной фирмой "Nike".

В нынешнем сезоне "Спартак" после 19 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 35 очками занимает третью строчку в турнирной таблице.