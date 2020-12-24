24 Декабря 2020
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Стадион Спартака, Открытие-Арена (Москва) (2017) | Фото: s-bc.ru

В названии стадиона "Спартака" появится слово "банк"

У стадиона футбольного клуба "Спартак" появится новое название.

Банк "Открытие", спонсор "красно-белых", поменяет название с "Открытие-Арена" на "Открытие банк арена". Произойдёт это уже в 2021 году.

Стадион Спартака, Открытие-Арена (Москва)(2017)|Фото: otkritiearena.ru

В пресс-службе банка отметили, что надеются, что новое название арены "сможет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает "Спартаку".

Добавим, что "Открытие" является одним из крупнейших спонсоров московского клуба наряду с нефтяной компанией "Лукойл" и спортивной фирмой "Nike".

В нынешнем сезоне "Спартак" после 19 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 35 очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

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В названии стадиона "Спартака" появится слово "банк"

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Теги: Спартак, стадион, Открытие банк Арена



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