РЖД заявили инвестпрограмму на 2 трлн. Оплатят снова пенсионными накоплениями?

Правительство России сегодня рассматривает финансовый план и инвестпрограмму РЖД до 2024 года. По словам главы кабинета министров Михаила Мишустина, планы железнодорожной компании включают в себя развитие так называемого "восточного полигона", расширение транспортных коридоров к портам на Азовском и Черном морях и т.д. Особое внимание премьер-министр попросил уделить развитию пригородного сообщения. Всего на три года общий объем инвестиций составляет более 2 трлн руб., из них более 700 млрд руб. – уже в 2021 году.

Между тем, как отмечает "Интерфакс", в РЖД опасаются снижения кредитного рейтинга из-за высокой долговой нагрузки, об этом говорится как раз в плане финансового развития. "Вероятность реализации данных рисков оценивается как высокая, поскольку текущий уровень долговой нагрузки РЖД по показателю "чистый долг/EBITDA" является самым высоким среди других российских компаний с инвестиционным рейтингом", - говорится в документе.

"В случае снижения кредитного рейтинга компании от международных агентств до неинвестиционного уровня, рост процентной ставки может составить 1,5-2%, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию долга на 10-15 млрд руб. в год", - отмечает перевозчик.

Важно отметить, что значительную часть инвестпрограммы в этом году на фоне кризиса РЖД удалось успешно реализовать за счет нового инструмента – вечных облигаций. Этот инструмент монополисту разрешило использовать правительство, но интереснее – кто профинансировал. По данным "Обзора ключевых показателей НПФ", выпущенного ЦБ РФ, ВЭБ вложил в вечные облигации РЖД средства инвестиционного портфеля пенсионных накоплений ПФР. Эти деньги ранее хранились на банковских депозитах. Они принадлежат так называемым "молчунам" – россиянам, которые не написали заявления о переводе накоплений. Таковых насчитывается 39 млн. Доля корпоративных облигаций в портфеле ВЭБа в итоге увеличилась до 34,8%.

Издание Finanz.ru отмечает, что в схеме с вечными облигациями РЖД расчет изначально был на пенсионные средства – в мае ВЭБу разрешили купить бумаги на 100 млрд руб. РЖД размещала выпуски облигаций частями, начиная с июня. Ставка по ним колебалась от 6,55% годовых до 7,3%. Напомним, ЦБ сейчас прогнозирует инфляцию по итогам года в районе 4% (но эксперты сомневаются в этом, полагая, что реальная цифра гораздо выше).

Интересно, что этот инструмент, которым воспользовалась РЖД, постоянно нахваливает Владимир Путин. Не проходит ни одного совещания по перспективам экономического развития, на котором бы он не отметил хитрый ход госкомпании, нашедшей в условиях кризиса деньги на инвестпрограмму (так было, кстати, и на вчерашнем заседании Госсовета). При этом президент предпочитает не говорить об инвесторах, приобретающих бессрочные облигации.